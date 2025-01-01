Die Braut, die sich nicht trautJetzt kostenlos streamen
Lenßen
Folge 9: Die Braut, die sich nicht traut
23 Min.Ab 12
Karolina Sokolow verschwindet am Tag ihrer Hochzeit spurlos! Ihr Bräutigam glaubt, dass ihr etwas zugestoßen ist. Die Spur führt ins Duisburger Rotlichtviertel. Kurz vor ihrem Hochzeitstag hat sich die junge Russin eine große Summe Geld von ihrem Verlobten geliehen - angeblich für ihre kranke Mutter in Russland. Doch dort ist das Geld nie angekommen! Hat sich Karolina etwa mit dem Geld abgesetzt? Lenßen und seine Ermittler stoßen auf ein dunkles Geheimnis ...
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
