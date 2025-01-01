Lenßen
Folge 7: Zwei sind einer zu viel
22 Min.Ab 12
Gerade aus der Haft entlassen, gerät Sigi Koslov erneut unter Verdacht, eine Tankstelle überfallen zu haben. Besonders brisant: Es handelt sich um die Tankstelle, in der Koslovs Ex-Freundin arbeitet. Der Bodybuilder beteuert seine Unschuld, doch alles spricht gegen ihn. Völlig verzweifelt bittet er Ingo Lenßen um Hilfe. Doch selbst Lenßens Ermittler haben Zweifel an der Aussage des Mandanten - bis ein Indiz auftaucht, das dem Fall eine völlig neue Richtung gibt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1