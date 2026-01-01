Lenßen
Folge 4: Die Ausreißerin
23 Min.Ab 12
Die 18-jährige Leonie Altenbach läuft aus ihrem behüteten Zuhause weg und lebt mit einigen Straßenkids in einem verwahrlosten Abbruchhaus. Ihr Vater Boris ist völlig ratlos und sucht bei Ingo Lenßen Hilfe. Um die Ausreißerin Leonie nach Hause zu holen, muss er herausfinden, was mit ihr los ist. Ermittler Jan Fischer schleust sich undercover bei den Straßenkids ein. Schnell wird klar, dass das neue Leben der Ausreißerin nicht nur dreckig, sondern auch sehr gefährlich ist!
