Lenßen
Folge 14: Unterhalt
24 Min.Ab 12
Ingo Lenßen muss der alleinerziehenden Sarah Koschinski helfen: Ihr Noch-Ehemann Ulf hat sie auf einem Schuldenberg sitzen lassen. 25.000 Euro hat er auf ihren Namen aufgenommen und ist untergetaucht. Die junge Frau ist verzweifelt! Der Gerichtsvollzieher stand bereits vor ihrer Tür, und der Vermieter droht, sie und ihre sechsjährige Tochter auf die Straße zu setzen. Können Ingo Lenßen und sein Team den verantwortungslosen Vater aufspüren und zum Zahlen bewegen?
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1