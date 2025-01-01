Lenßen
Folge 2: Schuld und Sühne
23 Min.Ab 12
Nina Wesskamp ist in Panik: Ihr Ehemann ist seit 36 Stunden spurlos verschwunden. Ninas Mutter ist fest davon überzeugt, dass ihr Schwiegersohn ihre hochschwangere Tochter wegen einer Affäre sitzengelassen hat! Es stellt sich heraus, dass der wahre Grund für sein Verschwinden jedoch ein anderer ist. Ein Netz aus Lügen und Verstrickungen umgibt den 34-Jährigen. Doch wie dunkel muss sein Geheimnis sein, dass Kai Behrens dafür seine Frau und das ungeborene Kind verlässt?
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1