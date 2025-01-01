Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Du sollst nicht stehlen

SAT.1Staffel 1Folge 3
Du sollst nicht stehlen

Du sollst nicht stehlenJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 3: Du sollst nicht stehlen

24 Min.Ab 12

Lina Berger sucht völlig verzweifelt Rat bei Ingo Lenßen. Ihre Mutter verhält sich in letzter Zeit äußerst merkwürdig. Lina hat den Verdacht, dass eine Affäre dahinter steckt. Und tatsächlich: Als die Ermittler die Verfolgung aufnehmen, beobachten sie die Mutter beim Treffen mit einem anderen Mann. Anscheinend hat die 19-jährige Mandantin Recht mit ihren Befürchtungen. Doch dann lüften die Observationen ein weiteres dunkles Geheimnis der Mutter.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen