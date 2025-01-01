Lenßen
Folge 3: Du sollst nicht stehlen
24 Min.Ab 12
Lina Berger sucht völlig verzweifelt Rat bei Ingo Lenßen. Ihre Mutter verhält sich in letzter Zeit äußerst merkwürdig. Lina hat den Verdacht, dass eine Affäre dahinter steckt. Und tatsächlich: Als die Ermittler die Verfolgung aufnehmen, beobachten sie die Mutter beim Treffen mit einem anderen Mann. Anscheinend hat die 19-jährige Mandantin Recht mit ihren Befürchtungen. Doch dann lüften die Observationen ein weiteres dunkles Geheimnis der Mutter.
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
12
