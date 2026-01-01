Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen

Besuch eines Toten

SAT.1Staffel 1Folge 24
Lenßen

Folge 24: Besuch eines Toten

23 Min.Ab 12

Rentnerin Elke Pietsch wendet sich an Rechtsanwalt Lenßen, weil sie das Sorgerecht für ihre neunjährige Enkelin Stella beantragen will. Sie behauptet, dass ihre Schwiegertochter unter Wahnvorstellungen leidet. Die sagt jedoch, das alles sei nur eine fiese Finte, um die geliebte Enkelin zu bekommen. Welche der beiden Frauen sagt die Wahrheit? Plötzlich geht ein panischer Anruf der kleinen Stella ein, mit dem der Fall eine unvorhergesehene Wendung nimmt ...

