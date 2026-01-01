Lenßen
Folge 24: Besuch eines Toten
23 Min.Ab 12
Rentnerin Elke Pietsch wendet sich an Rechtsanwalt Lenßen, weil sie das Sorgerecht für ihre neunjährige Enkelin Stella beantragen will. Sie behauptet, dass ihre Schwiegertochter unter Wahnvorstellungen leidet. Die sagt jedoch, das alles sei nur eine fiese Finte, um die geliebte Enkelin zu bekommen. Welche der beiden Frauen sagt die Wahrheit? Plötzlich geht ein panischer Anruf der kleinen Stella ein, mit dem der Fall eine unvorhergesehene Wendung nimmt ...
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
