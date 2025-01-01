Lenßen
Folge 28: Supernanny in Angst
23 Min.Ab 12
Die Jugendamtsmitarbeiterin Ricarda Heldt wird von einem Stalker bedroht. Ingo Lenßen gegenüber äußert sie den Verdacht, dass ein aggressiver Familienvater dahinter stecken könnte, den sie beruflich betreut. Er befürchtet, dass die Beamtin ihm wegen katastrophaler Lebensverhältnisse seine Kinder wegnehmen will. Tatsächlich beweist ein Video, dass der Verdächtige vor der Wohnung der Mandantin randaliert. Doch für die weiteren Attacken hat er ein Alibi. Gibt es einen Komplizen?
