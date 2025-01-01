Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefährliche Quittung

SAT.1Staffel 1Folge 32
23 Min.Ab 12

Die beliebte Taxifahrerin Neda Sashani wird in ihrem Betrieb massiv gemobbt. Zerstochene Reifen, angedrohte Kündigungen und anonyme Anrufe machen ihren Alltag zur Hölle. Am Ende ihrer Kräfte bittet die junge Frau Ingo Lenßen und sein Team um Hilfe. Ermittler Karsten Grabowski schleust sich undercover als Fahrer in das Taxiunternehmen ein und findet schnell heraus, dass dieser Familienbetrieb nicht sauber ist. Als die Situation völlig eskaliert, müssen die Ermittler eingreifen.

