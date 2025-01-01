Lenßen
Folge 35: Teenager am Abgrund
23 Min.Ab 12
Hilferuf verzweifelter Eltern: Ihr 17-jähriger Sohn schwänzt seit Wochen die Schule. Jetzt droht ihm ein Schulverweis! Als er von der Polizei nach Hause gebracht wird, weil er gestohlen hat, sind die Eltern fassungslos. Die Ermittlungen ergeben, dass der Junge regelmäßig klaut und die Ware weiterverkauft. Doch damit nicht genug: Angeblich finanziert er so seine Drogen. Wenig später verschwindet er spurlos. Was steckt hinter dem Sinneswandel des sonst so braven 17-Jährigen?
Lenßen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1