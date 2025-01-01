Lenßen
Folge 38: Eine linke Nummer
24 Min.Ab 12
Die 72-jährige Hermine Sonntag ist mit den Nerven am Ende. Ihr Befürchtung: Ihr Enkel Nico wurde von seiner kriminellen Vergangenheit eingeholt und ist in die Drogenszene abgetaucht. Die Ermittler machen ihn ausfindig. Und tatsächlich schreckt der skrupellose Enkel vor nichts zurück. Um an Geld zu kommen, scheint er mit Betrügern gemeinsame Sache zu machen: Zusammen zocken sie ältere Menschen ab ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1