Lenßen
Folge 44: Eine alte Geschichte
24 Min.Ab 12
Familienvater Thomas Harvester bittet Ingo Lenßen verzweifelt um Hilfe. Ein Stalker bedroht seit Wochen seine Familie - der Höhepunkt: ein Video, in dem seine Frau und seine beiden minderjährigen Töchter heimlich gefilmt wurden. Doch die Spur des Täters verläuft sich. Kommt der Stalker etwa aus dem Umfeld der Familie? Ein Motiv hätte beispielsweise der Ex-Freund der älteren Tochter.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1