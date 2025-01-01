Lenßen
Folge 47: Nacktbilder
24 Min.Ab 12
Albtraum für Krankenschwester Mandy Jansen: Jemand hat sie in der Sauna gefilmt und die Nacktaufnahmen ins Internet gestellt. Jetzt droht ihr Arbeitgeber, ein katholisches Krankenhaus, mit der Kündigung. Mandy befindet sich mitten in einem Sorgerechtsstreit um ihren siebenjährigen Sohn Maik. Ohne Job wird sie diesen niemals gewinnen. Schnell gerät der Oberarzt des Krankenhauses unter Verdacht. Nach einer kurzen Liaison hatte Lenßens Mandantin ihn verlassen. Will er sich rächen?
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
