Lenßen
Folge 51: Rettung vom Babystrich
24 Min. Ab 12
Nachdem die 39-jährige Anne Lorenz zahlreiche Fotos von minderjährigen Prostituierten auf dem Laptop ihres Mannes gefunden hat, dreht sich bei ihr alles nur um eine Frage: Ist sie mit einem Pädophilen verheiratet? Ingo Lenßen soll Antworten finden. Tatsächlich führen die Observationen die Ermittler direkt in ein Teenie-Bordell. Regelmäßig trifft sich der verheiratete Lehrer mit demselben Mädchen. Undercover versucht Ingo Lenßen, mehr von der Prostituierten herauszubekommen ...
Lenßen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
12
