Lenßen
Folge 54: Mayas Ende der Welt
25 Min.Ab 12
Anna Overmann ist verzweifelt auf der Suche nach ihrer Tochter Maja. Sie ist nach einem Streit von zu Hause abgehauen. Die Spur führt die Ermittler zu einer mysteriösen Sekte, der sich das Mädchen angeschlossen hat. Doch auch hier will keiner wissen, wo Maja steckt. Die Recherchen von Ingo Lenßen und seinem Team decken Erschreckendes auf: Der Sektenführer hat in Österreich mehrere jugendliche Anhänger in den kollektiven Selbstmord getrieben. Schwebt Maja in Lebensgefahr?
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1