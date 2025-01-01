Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen

Wo ist mein Kind

SAT.1Staffel 1Folge 55
Wo ist mein Kind

Wo ist mein KindJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 55: Wo ist mein Kind

25 Min.Ab 12

Kummer, Schwermut und späte Reue: Vor fünf Jahren haben die damals 16-jährige Mareike Koipers und Steven Pragulla ihre neugeborene Tochter in eine Babyklappe gegeben und sich getrennt. Doch nun der Sinneswandel. Mareike will ihr Kind zurück! Ein Besuch bei der Babyklappe brachte keinen Erfolg. Angeblich wurde am besagten Datum nie ein Kind aufgenommen. Die Mandantin vermutet das Schlimmste. Was hat ihr Ex-Freund damals mit dem Kind angestellt? Ingo Lenßen nimmt sich der Sache an.

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

