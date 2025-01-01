Lenßen
Folge 55: Wo ist mein Kind
25 Min.Ab 12
Kummer, Schwermut und späte Reue: Vor fünf Jahren haben die damals 16-jährige Mareike Koipers und Steven Pragulla ihre neugeborene Tochter in eine Babyklappe gegeben und sich getrennt. Doch nun der Sinneswandel. Mareike will ihr Kind zurück! Ein Besuch bei der Babyklappe brachte keinen Erfolg. Angeblich wurde am besagten Datum nie ein Kind aufgenommen. Die Mandantin vermutet das Schlimmste. Was hat ihr Ex-Freund damals mit dem Kind angestellt? Ingo Lenßen nimmt sich der Sache an.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1