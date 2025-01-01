Lenßen
Folge 57: Bis in den Tod
24 Min.Ab 12
Stefan Otten hat einen schweren Autounfall - und ist von nun an querschnittsgelähmt. Dann der Schock: Seine Versicherung will keinen Cent zahlen. Die Sachbearbeiter werfen ihm einen Selbstmordversuch vor. Angeblich habe der Mandant kurz vor dem Unfall eine Überdosis Beruhigungsmittel eingenommen. Stefan Otten bittet Ingo Lenßen um rechtlichen Beistand. Er versichert ihm, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Doch die Ermittlungen enthüllen ein unglaubliches Geheimnis ...
Lenßen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1