SAT.1Staffel 1Folge 58
Folge 58: Broiler vs. Rot-Weiß

25 Min.Ab 12

Margit Wischnewski ist am Ende. Sie hat ihr gesamtes Vermögen in ihren Imbiss gesteckt, den sie von ihrem verstorbenen Mann übernommen hat. Seit Wochen macht ihr nun ein Unbekannter das Leben zur Hölle: Gammelfleisch-Funde, Schmeißfliegen und Schimmelberge werden mutwillig in ihrem Betrieb deponiert, doch keine Spur von einem Täter. Ingo Lenßen wird gerufen und macht auf seiner Spurensuche eine widerliche Entdeckung ...

