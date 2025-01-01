Lenßen
Folge 59: Karrierebremse Sex
24 Min.Ab 12
Nacktbilder mit einem Callboy nach einer durchzechten Partynacht! Als die 32-jährige Sabine Köhler morgens auf der Straße zu sich kommt, beginnt für sie das Ende einer heilen Welt: Sie kann sich an nichts erinnern! Ingo Lenßen hilft der jungen Frau und begleitet sie nach Hause. Dort erwartet sie der nächste Schock: Jemand erpresst sie mit den Callboy-Bildern. Sie soll ihre Kandidatur für den Betriebsrat aufgeben. Wer will Sabines Karriere zerstören?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1