Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Ungebetener Rächer

SAT.1Staffel 1Folge 60
Ungebetener Rächer

Ungebetener RächerJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 60: Ungebetener Rächer

25 Min.Ab 12

Elke Kunath wendet sich verzweifelt an Ingo Lenßen. Nach jahrelangem Prügelterror ihres Ehemannes hat sie endlich den Mut gefasst und ist ins Frauenhaus geflüchtet. Doch dann wird plötzlich ihr Mann überfallen und verprügelt. Als misshandelte Ehefrau ist sie natürlich Hauptverdächtige. Ingo Lenßen will für Klarheit sorgen und schleust Karsten Grabowski in die Kneipe des Ehemannes ein. Undercover findet der Ermittler heraus, dass der aggressive Kneipenwirt noch mehr Feinde hat...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen