Lenßen
Folge 60: Ungebetener Rächer
25 Min.Ab 12
Elke Kunath wendet sich verzweifelt an Ingo Lenßen. Nach jahrelangem Prügelterror ihres Ehemannes hat sie endlich den Mut gefasst und ist ins Frauenhaus geflüchtet. Doch dann wird plötzlich ihr Mann überfallen und verprügelt. Als misshandelte Ehefrau ist sie natürlich Hauptverdächtige. Ingo Lenßen will für Klarheit sorgen und schleust Karsten Grabowski in die Kneipe des Ehemannes ein. Undercover findet der Ermittler heraus, dass der aggressive Kneipenwirt noch mehr Feinde hat...
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1