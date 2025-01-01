Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Geliebt und geschändet

SAT.1Staffel 1Folge 64
Geliebt und geschändet

Geliebt und geschändetJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 64: Geliebt und geschändet

25 Min.Ab 12

Die 24-jährige Julia Nowak wird in einer Tiefgarage von einem maskierten Mann überfallen und fast vergewaltigt. Ingo Lenßen, der zufällig vor Ort ist, kann das Schlimmste verhindern. Julia arbeitet als Tänzerin in einem Stripclub. Sie ist sicher, dass einer ihrer Stammgäste hinter dem Angriff steckt. Grabowski besucht undercover den Club und sieht, wie ein Mann Julia penetrant filmt. Der Mann ist vorbestraft - wegen versuchter Vergewaltigung! Doch dann wendet sich das Blatt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen