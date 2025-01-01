Lenßen
Folge 67: All inclusive
24 Min.Ab 12
Eine Hotelbesitzerin kurz vor dem Ruin! Seit einem Monat werden Terrorakte auf das Hotel von Theresa Wildner verübt. Ingo Lenßen und seine Ermittler werden beauftragt, den Saboteur zu überführen. Bei einer Observierung wird der entlassene Nachtportier erwischt, als er sich Zutritt zum Hotel verschafft. Bei der Festnahme dann ein unerwarteter Anruf: Die Hotelbesitzerin wurde in eine tödliche Falle gelockt. Können die Ermittler ihre Mandantin noch rechtzeitig retten?
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1