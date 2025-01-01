Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 68
25 Min.Ab 12

Tatjana Schäfer lebt in Angst: Gerade ist sie mit ihrer 8-jährigen Tochter Paula aus dem Urlaub gekommen, da wird bei ihr eingebrochen. Doch es werden keine Wertgegenstände entwendet, sondern nur Urlaubsfotos und der Teddy der Tochter. Tatjana Schäfer ist sicher, dass ihr alkoholkranker und vorbestrafter Ex-Mann dahinter steckt, der sich Paula nicht mehr nähern darf. Als Paula dann plötzlich verschwindet, beginnt für Lenßen und sein Team ein Wettlauf gegen die Zeit!

