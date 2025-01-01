Lenßen
Folge 69: 50.000 für einen Mörder
24 Min.Ab 12
Geschäftsfrau Sandra Verbach hat im Internet ein Kopfgeld auf Armin Strucker ausgesetzt, den Mann, den sie für den Mörder ihrer 17-jährigen Tochter hält. Die Polizei fand den Mann bewusstlos neben dem toten Mädchen. Doch aufgrund einer Amnesie konnte man dem Verdächtigen nichts nachweisen. Die Mandantin ist jedoch felsenfest davon überzeugt, dass Armin Strucker ihre Tochter umgebracht hat. Ingo Lenßen und sein Team begeben sich auf eine gefährliche Suche nach der Wahrheit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1