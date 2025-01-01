Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen

Abgezockt

SAT.1Staffel 1Folge 76
Abgezockt

Lenßen

Folge 76: Abgezockt

25 Min.Ab 12

Die 67-jährige Rentnerin Waltraud Sperlich steht vor dem Nichts. Bei einer Kaffeefahrt hat sie all ihre Ersparnisse verloren. Weder die Polizei noch die Bank wollen ihr helfen. Ihre letzte Hoffnung sind Ingo Lenßen und seine Ermittler. Verdeckt schleusen sie sich bei einer weiteren Verkaufsfahrt des Veranstalters ein und schnell ist klar: Hier werden massenweise gutgläubige Senioren abgezockt! Doch wie kann Ingo Lenßen die dreisten Abzocker auf frischer Tat überführen?

