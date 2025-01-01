Lenßen
Folge 78: Die verschwundene Lehrerin
24 Min.Ab 12
Eine Lehrerin verschwindet spurlos! Auf dem Anrufbeantworter des Schuldirektors hat sie eine letzte Nachricht hinterlassen: "Die Abschlussprüfungen müssen abgesagt werden." Schnell steht ein Verdächtiger fest: der Schüler Benno Dercks. Hat der Schulschläger aus Angst vor der Prüfung seine Lehrerin verschleppt? Doch dann taucht plötzlich ein brisantes Sexvideo auf, dass alles verändert ...
