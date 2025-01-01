Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen

Endstation Essen

SAT.1Staffel 1Folge 80
Endstation Essen

Lenßen

Folge 80: Endstation Essen

24 Min.Ab 12

Ermittler Karsten Grabowski verschwindet auf seinem eigenen Junggesellenabschied! Seine Kumpels haben alle einen Filmriss. Trauzeuge Christian Storm bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Sie müssen den Bräutigam finden, möglichst ohne dass die schwangere Braut etwas davon mitbekommt. Klar ist, dass die Männer auf der Kirmes waren. Storm und Lenßen machen sich gemeinsam auf die Suche nach dem vermissten Ermittler ...

SAT.1
