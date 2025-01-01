Lenßen
Folge 80: Endstation Essen
24 Min.Ab 12
Ermittler Karsten Grabowski verschwindet auf seinem eigenen Junggesellenabschied! Seine Kumpels haben alle einen Filmriss. Trauzeuge Christian Storm bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Sie müssen den Bräutigam finden, möglichst ohne dass die schwangere Braut etwas davon mitbekommt. Klar ist, dass die Männer auf der Kirmes waren. Storm und Lenßen machen sich gemeinsam auf die Suche nach dem vermissten Ermittler ...
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1