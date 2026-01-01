Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen

Ausgeflittert

SAT.1Staffel 1Folge 81
Ausgeflittert

AusgeflittertJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 81: Ausgeflittert

24 Min.Ab 12

Der frisch verheiratete Florian Berger wendet sich hilfesuchend an Ingo Lenßen: Seine Frau ist in der Hochzeitsnacht spurlos verschwunden. Der Letzte, der sie gesehen hat, ist sein Trauzeuge, der die Braut "entführt" hat. Doch der war betrunken und kann sich an nichts erinnern. In einer Bar der erste Hinweis: Der Barkeeper hat beobachtet, dass sich die Frau mit einem fremden Mann gestritten hat. Auf der Toilette findet der Ermittler einen Ohrring der Frau und Blut an der Wand ...

Lenßen

Lenßen

