ARD PlusStaffel 25Folge 1vom 30.09.2024
Folge 1: Für immer!

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Sarah erwartet Steffi zum Frühstück. Die ist zunächst in einer betreuten WG für Ex-Häftlinge untergekommen. Während Hans der jungen Frau äußerst skeptisch gegenübersteht – schließlich hat sie zwei Morde begangen – interessiert sich Sarah sehr für Steffi und ihre Bemühungen um einen Neuanfang in Freiheit.

