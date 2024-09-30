Lindenstraße
Folge 20: Kakao
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Das neue Pralinengeschäft eröffnet in den Räumen des ehemaligen Dönerladens. Es trägt den appetitanregenden Namen „Kakao". Für die neue Chefin Steffi geht damit ein Traum in Erfüllung. Es missfällt Hannelore sehr, dass sich Dressler neuerdings häufig mit Angelina trifft. Die beiden schließen sogar ein Immobiliengeschäft ab.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste