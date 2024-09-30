Zum Inhalt springenBarrierefrei
Speed-Dating

ARD PlusStaffel 25Folge 15vom 30.09.2024
Folge 15: Speed-Dating

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Iffi möchte wieder Schwung in ihr zuletzt tristes Liebesleben bringen. Zu diesem Zweck meldet sie sich im Internet auf einer Dating-Seite an. Und damit nicht genug: Sie besucht noch am selben Abend mit Klaus eine Speed-Dating-Party.

ARD Plus
