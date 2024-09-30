Lindenstraße
Folge 15: Speed-Dating
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Iffi möchte wieder Schwung in ihr zuletzt tristes Liebesleben bringen. Zu diesem Zweck meldet sie sich im Internet auf einer Dating-Seite an. Und damit nicht genug: Sie besucht noch am selben Abend mit Klaus eine Speed-Dating-Party.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste