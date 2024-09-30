Lindenstraße
Folge 7: Herzrasen
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Gabi hat eine schlimme Nacht hinter sich. Sie konnte nicht schlafen und leidet neuerdings an Hitzewallungen und Herzrasen. Während Gabi sich ernsthaft Gedanken um ihre Gesundheit macht, sorgt sich Andy um seinen jüngsten Sohn: Er wird heute nach Karlsruhe fahren, um Timo im Gefängnis zu besuchen. Bevor Andy sich auf den Weg macht, ruft Frau Roth vom Verfassungsschutz an.
