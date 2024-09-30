Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Doktor Stadler

ARD PlusStaffel 25Folge 10vom 30.09.2024
Doktor Stadler

Doktor StadlerJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 10: Doktor Stadler

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Ein neuer Arzt für die Lindenstraße: Dr. Stadler tritt seinen Dienst an. Ernesto freut sich auf die Arbeit in unmittelbarer Nähe zu seinem Bruder Jimi. Sprechstundenhilfe Lisa tritt dem neuen Chef zunächst mit großer Skepsis gegenüber, erliegt aber schnell seinem Charme.

Weitere Folgen in Staffel 25

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen