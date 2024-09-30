Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Abstoßend

ARD PlusStaffel 25Folge 11vom 30.09.2024
Abstoßend

AbstoßendJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 11: Abstoßend

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Erich ist nach seiner Herzoperation endlich wieder zu Hause bei Helga. Eine bange Frage beschäftigt allerdings beide: Wird Erichs Körper das neue Herz weiterhin akzeptieren oder wird das Organ abgestoßen? Dann erhält Erich beunruhigende Nachrichten…

Weitere Folgen in Staffel 25

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen