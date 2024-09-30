Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 25Folge 17vom 30.09.2024
Folge 17: Bittere Pille

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Erich findet bei Internetrecherchen heraus, dass die verstorbene Ehefrau von Professor Melchior seiner Helga zum Verwechseln ähnlich sieht. Nun erwacht in ihm ein schlimmer Verdacht: Hat der Mediziner seinen Gesundheitszustand manipuliert, um sich hinter seinem Rücken an Helga heranzumachen?

