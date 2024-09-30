Lindenstraße
Folge 6: Das erste Mal
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Alex ist frustriert! Seit er Josi vergangene Woche abgewiesen hat, ist die Stimmung im Reisebüro mehr als getrübt. „Ich sag‘ dir Klaus, ich hasse Frauen!“, stellt Alex mürrisch fest. Klaus hält es nach wie vor für keine gute Idee, eine Affäre mit einer 18-Jährigen anzufangen. Da platzt Alex der Kragen und er beteuert noch einmal, dass absolut nichts vorgefallen sei.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste