Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Was zu viel ist...

ARD PlusStaffel 25Folge 2vom 30.09.2024
Was zu viel ist...

Was zu viel ist...Jetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 2: Was zu viel ist...

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Steffi fühlt sich in ihrem neuen Zuhause bei den Beimer/Zieglers sichtlich wohl. Trotz seiner anfänglichen Bedenken hat auch Hans sich schnell an die neue Mitbewohnerin gewöhnt und lobt ihre Energie und ihren Mut. Den braucht die junge Frau auch, denn mit ihrem Lebenslauf ist es besonders schwer eine Arbeit zu finden. Steffi hat zwar eine Lehre als Anstreicherin gemacht – aber eben im Gefängnis.

Weitere Folgen in Staffel 25

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen