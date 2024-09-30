Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Schnee

ARD PlusStaffel 25Folge 24vom 30.09.2024
Schnee

SchneeJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 24: Schnee

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Festliche Stimmung im Akropolis: Vasiliy heiratet seine große Liebe Sandra. Aber selten verläuft eine Hochzeit in der Lindenstraße ohne Störungen- so auch dieses Mal. Als bei der Feier ein ungebetener Gast erscheint, kommt es zum Eklat.

Weitere Folgen in Staffel 25

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen