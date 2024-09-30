Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße
Staffel 25, Folge 27
vom 30.09.2024
29 Min. Ab 12

Folge 27: Koma

Die junge Mutter Caro liegt im Koma. Bei der Geburt ihres Kindes gab es schwere Komplikationen. Nach wie vor ist Klaus Iffis heimlicher Liebhaber. Als er sich nach einer Liebesnacht leicht bekleidet in Iffis Küche einen Kaffee gönnt, erscheint ausgerechnet Momo unangemeldet auf der Bildfläche.

