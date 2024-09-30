Lindenstraße
Folge 27: Koma
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Die junge Mutter Caro liegt im Koma. Bei der Geburt ihres Kindes gab es schwere Komplikationen. Nach wie vor ist Klaus Iffis heimlicher Liebhaber. Als er sich nach einer Liebesnacht leicht bekleidet in Iffis Küche einen Kaffee gönnt, erscheint ausgerechnet Momo unangemeldet auf der Bildfläche.
12
