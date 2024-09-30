Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 25Folge 28vom 30.09.2024
Folge 28: Bertelchen

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Nach der Rückkehr aus Italien sorgt sich Sabrina um Hajos Mutter. Hilde macht einen sehr merkwürdigen Eindruck auf sie. Anna muss traumatische Erlebnisse aus dem Gefängnis verarbeiten. Sie vertraut sich ihrer ältesten Tochter Sarah an. Immer noch liegt Caro nach der Geburt ihres Kindes im Koma. Lea macht sich deswegen schwere Vorwürfe.

