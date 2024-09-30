Lindenstraße
Folge 36: Das war's!
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Nach Leas Abschiedsbrief in der letzten Woche haben sie und Caro sich ausgesprochen. Doch nun steht Caros und Nicos Liebe vor dem Aus. Denn Caro erfährt vom Kuss zwischen Nico und Lea. Peinliche Situation für Doktor Stadler. Seine Angestellte Hannelore hat ganz offensichtlich ein Auge auf ihn geworfen. Helga und Erich kämpfen weiter um die Existenz des Reisebüros.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste