Lindenstraße
Folge 44: Vorwehen
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Lisa hat Gewissheit: Sie ist schwanger. Da sie aber nach wie vor kein weiteres Kind möchte, verschweigt sie ihrem Mann die Wahrheit. Murat erfährt jedoch trotzdem von Lisas Schwangerschaft. Erich geht zu einem ganz besonderen Treffen: Er besucht die Witwe seines Herzspenders!
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste