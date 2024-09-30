Lindenstraße
Folge 45: Zuckerfest
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Während Nico heute seinen Abflug ins Internat macht, beginnt auch Rentner Erich sich fürs Fliegen zu interessieren. Der Mann, dem er sein Spenderherz verdankt, wollte unbedingt einmal einen Drachenflug unternehmen. Von dieser Idee ist nun auch Erich besessen...
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste