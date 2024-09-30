Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Frau Beimer

ARD PlusStaffel 25Folge 50vom 30.09.2024
Frau Beimer

Lindenstraße

Folge 50: Frau Beimer

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Klaus hält einen Vortrag bei einer konservativen Partei. Dem Vorsitzenden gefallen Klaus&#39; Ausführungen so gut, dass er ihn zu einem Mittagessen einlädt. Um einen besseren Eindruck auf den Politiker zu machen, stellt er Iffi als seine Ehefrau vor.

