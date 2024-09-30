Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Brüder

ARD PlusStaffel 25Folge 51vom 30.09.2024
Brüder

BrüderJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 51: Brüder

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Familiendrama bei den Stadlers: Marias Vater Herbert hat sich nach der Pleite seiner Firma das Leben genommen. Maria ist tief erschüttert. Sarah teilt ihren Eltern mit, dass sie gerne in eine Wohngemeinschaft ziehen würde. Diese neue Entwicklung kommt Anna und Hans gelegen. Klaus klettert auf die Karriereleiter: Die Konservative Partei möchte ihn als Pressesprecher engagieren.

Weitere Folgen in Staffel 25

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen