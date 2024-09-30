Lindenstraße
Folge 51: Brüder
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Familiendrama bei den Stadlers: Marias Vater Herbert hat sich nach der Pleite seiner Firma das Leben genommen. Maria ist tief erschüttert. Sarah teilt ihren Eltern mit, dass sie gerne in eine Wohngemeinschaft ziehen würde. Diese neue Entwicklung kommt Anna und Hans gelegen. Klaus klettert auf die Karriereleiter: Die Konservative Partei möchte ihn als Pressesprecher engagieren.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
