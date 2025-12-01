Staffel 2Folge 1vom 14.12.2025
Stinkender Einsatz in LondonJetzt kostenlos streamen
LKW-Bergung extrem
Folge 1: Stinkender Einsatz in London
42 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Heute haben es die Bergungsexperten mitten in London mit einem Einsatz zu tun, der auf die Geruchsnerven geht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LKW-Bergung extrem
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International