Staffel 2Folge 17vom 04.01.2026
LKW-Bergung extrem
Folge 17: Auf Ketten durch den Matsch
43 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Marta und Pat müssen heute einen Müllwagen aus einer großen Schlammpfütze bergen. Nick sitzt indes am Steuer eines Krans, mit dem er bei heftigem Wind ein Warenhaus mit Material versorgen muss.
LKW-Bergung extrem
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
12
