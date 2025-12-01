Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 9vom 21.12.2025
Einsatz unter Hochspannung

Einsatz unter HochspannungJetzt kostenlos streamen

LKW-Bergung extrem

Folge 9: Einsatz unter Hochspannung

43 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Zwei Sattelschlepper sind zusammengestoßen, und Bergungsexperte Jim eilt zur Unfallstelle. Dort stellt er erschrocken fest, dass der Öltank zersprungen ist und die schmierige Substanz sich auf der Autobahn verteilt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

LKW-Bergung extrem
ProSieben MAXX

LKW-Bergung extrem

Alle 2 Staffeln und Folgen