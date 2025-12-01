Staffel 2Folge 9vom 21.12.2025
LKW-Bergung extrem
Folge 9: Einsatz unter Hochspannung
43 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Zwei Sattelschlepper sind zusammengestoßen, und Bergungsexperte Jim eilt zur Unfallstelle. Dort stellt er erschrocken fest, dass der Öltank zersprungen ist und die schmierige Substanz sich auf der Autobahn verteilt.
LKW-Bergung extrem
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International