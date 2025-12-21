Zum Inhalt springenBarrierefrei
LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 8vom 21.12.2025
Hindernis im Nebel

Folge 8: Hindernis im Nebel

42 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

John ist mit seinem Abschleppfahrzeug unterwegs zu einer Unfallstelle. Auf nasser Fahrbahn ist ein Bus umgestürzt. Bergungsexperte Scott muss noch vor Sonnenuntergang einen Trailer retten.

