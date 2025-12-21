Staffel 2Folge 11vom 21.12.2025
Die Kran-KöniginJetzt kostenlos streamen
LKW-Bergung extrem
Folge 11: Die Kran-Königin
42 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Der erfahrene Bergungsexperte Jim meistert heute einen besonders heiklen Fall, bei dem ein 44 Tonnen schwerer LKW samt Anhänger auf einer belebten Straße liegengeblieben ist. Unter schwierigen Wetterbedingungen muss Marta unterdessen einen 36 Tonnen schweren Kran reparieren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LKW-Bergung extrem
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen